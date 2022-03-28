لمزيد من الاصلاحات.. مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق تشجع الحكومة على اغتنام ارتفاع اسعار النفط

2022/03/28 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

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مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق تشجع الحكومة على اغتنام ارتفاع اسعار النفط أولاً على ايرث نيوز.

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