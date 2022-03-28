اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي

2022/03/28 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع اندلع صباح اليوم الاثنين، حريقا في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، المعروف باسم (T2).وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح: إن "جزءا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، المعروف باسم (T2)، تعرض لحريق محدود"، مضيفا أن "قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق".من جهتها، أكدت إدارة الطيران المدني في الكويت، أن "حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر بالحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم (2)".المصدر: القبس

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