الاتحاد يرجح استئناف الحوار مع غريمه البارتي في بغداد

2022/03/28 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح عضو الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الاثنين , استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني من جديد بعد ان اخفق التحالف الثلاثي في تحقيق نصاب جلسة الامس, مشيرا الى ان استناف الحوار سيتم في بغداد وذلك لوجود رئيس المكتب السياسي بافل الطالباني وممثل الحزب […]

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