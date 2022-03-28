أوامر اعتقال واستقدام بحق مسؤولين عراقيين في قضايا فساد

2022/03/28 | 11:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في مُحافظات بابل والديوانيَّة وميسان في قضايا فساد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في شراء حاويات نفاياتٍ تمَّ تجهيزها لديوان مُحافظة بابل بدون طلبات احتياج أو تقديم عروضٍ من الشركات المُتنافسة، فضلاً عن عدم تأليف لجان مُشترياتٍ ولم يتم إدخالها مخزنيًا".

وأضاف البيان، أنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس مجلس محافظة الديوانيَّة السابق عن موضوع إصدار أمرٍ من المجلس يتضمَّن تخصيص مبلغ 25% من الإيرادات المُتحققة من بيع الحديد والسكراب في معمل إطارات الديوانيَّة التابع للشركة العامَّة للصناعات المطاطيَّة والإطارات لمصلحة مجلس المُحافظة".

وأوضح البيان، أنّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة ميسان أصدرت أمرًا باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان؛ لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقرَّ بها المُتَّهم الهارب مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، المُتمثلة باختلاس مبلغ (1,320,000,000) مليار دينار وتزوير أختامٍ وتواقيع على مُستندات الصرف؛ ممَّا سهَّل هروب المُتَّهم الصادر بحقِّه أمر قبضٍ مع المبالغ المُختلسة".

كما أشار البيان، إلى أنّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (340 و315) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

وسبق أن كشفت عن اختلاس مبلغ (1,320,000,000) مليار دينارٍ عبر تكرار صرف مُستندات رواتب، وإيفاداتٍ لمُوظَّفي شركة نفط ميسان.

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