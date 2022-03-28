الزاملي يترأس اجتماع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق بالاستهداف الصاروخي في أربيل

2022/03/28 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بالمكلفة بالتحقيق بالاستهداف الصاروخي في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "الأخير ترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في أربيل".

وأضاف ان "الاجتماع تم بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية".

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