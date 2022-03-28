2022/03/28 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ برلمانيو العراق يعتزمون خوض جولة جديدة من الرهانات على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي من المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، والمصادف 30 آذار من الشهر الجاري.حتى اللحظة ما تزال طاولة المفاوضات “فارغة” وسط دعوات للقوى السياسية للجلوس عليها والخروج برؤية موحدة تنهي الانسداد السياسي الراهن، لا سيما بعد فشل جلسة السبت بتمرير […]

ظهرت المقالة تقرير جرافيك: صراع “الرئيس” يشتد..



رهانات سياسية جديدة على جلسة الأربعاء أولاً على ايرث نيوز.

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