الفائزون بالأوسكار 2022: أفضل فيلم كودا، أفضل مخرجة جين كامبيون وأفضل فيلم -كودا- وافضل ممثل وويل سميث - سمير حنا خمورو

2022/03/28 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو الفائزون بالأوسكار 2022: أفضل فيلم كودا، أفضل مخرجة جين كامبيون وأفضل فيلم "كودا" وافضل ممثل وويل سميثأقيم حفل اعلان الافلام الفائزة بجائزة الأوسكار الـ94 في يوم الأحد 27 آذار / مارس على مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في هوليوود، لوس أنجلوس.



وكما توقعنا ان الافلام التي لديها مقومات الفوز بالأوسكار، قد فازت فقد خطفت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون اوسكار افضل اخراج عن فيلم (قوة الكلب)، وسبق لها ......





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