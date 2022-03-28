من أجل الحقيقة والتاريخ (4) - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/28 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي نتيجة للتأثير العميق والكبير الذي أحدثته ثورة الجوع والغضب التشرينية التي شملت جميع محافظات العراق امتداداً من العاصمة بغداد والوسط والجنوب وتضحياتها من الشهداء والجرحى وإصرارها واستمراريتها وديمومتها التي دامت سنة ونصف خلقت اليقظة والوعي الفكري لدى أكثرية أبناء الشعب العراقي وسببت بانعطافة كبيرة ومؤثرة وكانت البداية انفصال التيار الصدري عن الأحزاب والكتل السياسية واعلانه مشروعه الإصلاحي نحو التغي ......





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