مصرف الرشيد يستأنف منح قروض الـ 50 مليون دينار

2022/03/28 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يستأنف منح قروض البناء والبالغة ( ٥٠ ) مليون دينار للموظفين والمواطنين ————————————— اعلن مصرف الرشيد عن استعداد فروعه لاستقبال طلبات الراغبين بالتقديم على قروض البناء والبالغة (٥٠) مليون دينار واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان القرض يمنح لكافة المواطنين ويشترط ان يكون عراقي الجنسية وقد اكمل سن (١٨) الثامنة عشر وكذلك عدم استلامه […]

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