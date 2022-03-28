مع التوتر في بحر الصين.. مناورات عسكرية مشتركة بين أميركا والفلبين

2022/03/28 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الفيليبين والولايات المتحدة الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة في الأرخبيل على خلفية تجدد التوتر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

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