سقط من أعلى الأرجوحة.. وفاة صبي تثير تحقيقات بالتعمد في مقتله

2022/03/28 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي تايري سامبسون (14 عامًا) بعد سقوطه من أعلى أرجوحة في مدينة ملاهي في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت التحقيقات في ملابسات الحادثة التي أدت إلى وفاة الصبي المراهق وقال عامل تشغيل أرجوحة "السقوط الحر"، إنه قام بتأمين الصبي عند الركوب في مقعده في حين سيستمر التحقيق للنظر في الحادثة على أنها كانت متعمدة أو لا..المزيد من التفاصيل مع ليلى سانتياغو مراسلة CNN.

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