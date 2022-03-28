منتخبنا بالطقم الأخضر في مواجهة سوريا

2022/03/28 | 11:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقود المباراة طاقم تحكيمي ياباني.

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