اليوم.. بابل تحتضن منافسات كأس العراق لكرة الصالات النسويّة

2022/03/28 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل - واع - أحمد جنجونتفتتح عصر اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات النسويّة بمشاركة ستة فرق حيث ستحتضن قاعة الكرامة المباراة الافتتاحية بين فريقي البلدي وفتاة بابل وتعقبها المباراة الثانية بين الدفاع الجوي وشباب الوطن.وقال عضو اللجنة المشرفة في الاتحاد العراقي لكرة القدم علي عباس، في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع )، اليوم الاثنين ، إن " فريقين من الفرق الثمانية انسحبت من البطولة وتم تسجيل ستة فرق، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة حسب القرعة بين مجموعتين: الأولى شملت نادي القوة الجوية والدفاع الجوي ونادي البلدي اما المجموعة الثانية فضمّت نادي الزواء وشباب الوطن ونادي فتاة بابل".وأضاف عباس ان " اللجنة المنظمة لهذه البطولة تأمل ان ترتقي بالرياضة النسوية للأمام خصوصاً وهي تنتظر استحقاقات خارجية مهمة أقربها بطولة غرب آسيا منتصف حزيران المقبل في السعودية ". من جانبه أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في بابل، صلاح عبيس، أن" محافظة بابل دائماً ما تكون سباقة في استضافة النشاطات النسوية وتُسَخِّرُ امكانياتها كلَّ لإنجاح هكذا بطولات".

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