صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق وعدد من المسؤولين

2022/03/28 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين في محافظات بابل والديوانية وميسان على خلفية حالات مخالفات واختلاس والإضرارالعمدي بمصالح الجهات التي يعملون فيها.

وأوضحت الهيئة في بيان ان أمـر الاستقدام شمل محـافظ بابـل الأسبــق لارتكابه مخالفات في شراء حاويات نفايات من دون طلبات احتياج أو تقديم عروض من الشركات المتنافسة فضلاً عن عدم تأليف لجان مُشتريات ولا إدخالها مخزنيا.

وشملت أوامر الاستقدام رئيـس مجلس محافظة الديوانية السابق لارتكابه مخالفات مالية فضلا عن مديـر عام شـركـة نفـط ميسان لعدم إخباره عن اختلاس مليار وثلاث مئة مليون دينار.

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