كدمة تُبعد حارس منتخب سوريا عن مواجهة العراق

2022/03/28 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد السوري بكرة القدم، غياب حارس مرماه ابراهيم عالمة، عن مواجهة العراق بسبب كدمة في كتفه الأيمن.وذكر الاتحاد في بيان تابعته “ايرث نيوز” أن “المنتخب الوطني السوري يواصل تدريباته على ملعب نادي الوصل استعداداً لخوض مباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 أمام منتخب العراق والتي ستجري على […]

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