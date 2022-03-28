2022/03/28 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الفنان إيف كلاين عام 1958، معرضًا شهيرًا بعنوان "الفراغ"، وضع فيه خزانة كبيرة داخل صالة فارغة.وقام بزيارته آلاف الزوار الذين يدفعون رسومًا للدخول إلى معرض في العاصمة الفرنسية باريس لإلقاء نظرة على لا شيء على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيصال لعمل فني "غير مرئي" قد يحقق نصف مليون دولار في مزاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيصال لعمل فني "غير مرئي" قد يحقق نصف مليون دولار في مزاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).