المباشرة بتأهيل البنى التحتية لقضاءي الحي والكوت

2022/03/28 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ تأهيل البنى التحتية لقضاءي (الحي، والصويرة) في محافظة واسط.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): انه "تمت المباشرة بتجهيز موقع العمل ودائرة المهندس المقيم، ونصب معامل الكونكريت الجاهز واجراء اعمال مسوحات الشوارع وتجهيز المواد الأولية والآليات التخصصية، فضلاً عن المباشرة الفعلية بأعمال الحفريات الترابية لبعض الشوارع".وأضاف، أن "المشروع سيشمل تطوير وتأهيل شوارع وأحياء ومناطق عديدة، بخدمات متكاملة وفق احدث المواصفات الفنية المعتمدة خدمة للمواطنين من أبناء المحافظة".

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