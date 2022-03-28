طقس العراق: البلاد قد تشهد امطارا رعدية الاربعاء المقبل

2022/03/28 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية الأربعاء المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد”.وأضاف البيان، أنَّ “طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً وتساقط خفيف للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع عدة درجات عن اليوم السابق”.وتابع، أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم بعموم البلاد، ولا تغيّر في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية”.وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون بالمنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، ولا تغيّر فيها عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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