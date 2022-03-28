الخارجية الأوكرانية: سكان ماريوبول يكافحون من أجل البقاء.. الوضع الإنساني كارثي

2022/03/28 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد مدينة ماريوبول شرق أوكرانيا وضعا إنسانيا كارثيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية تحول المدينة إلى غبار فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحصار كامل على المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ بضعة أسابيع، مبينا ان كل المنافذ للدخول إلى المدينة والخروج منها مقطوعة ومن المستحيل إدخال مؤن وأدوية إلى ماريوبول.

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