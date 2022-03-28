كييف تدعو مجلس الأمن إلى نزع السلاح من منطقة محطة تشيرنوبل

2022/03/28 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إلى نزع السلاح من المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

وقالت فيريشتشوك في بيان انها تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لنزع السلاح من منطقة الحظر في تشيرنوبيل محذرة من خطر الحرائق الهائلة والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة جدا مضيفة ان من المستحيل اليوم السيطرة على الحرائق وإخمادها بالكامل بسبب سيطرة القوات الروسية على منطقة الحظر.

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