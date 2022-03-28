عمر: من المستحيل عقد الجلسة من دون التوصل لاتفاق مسبق

2022/03/28 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة جماعة العدل في مجلس النواب سوران عمر ان من المستحيل عقد جلسة البرلمان يوم الاربعاء المقبل، من دون التوصل الى اتفاق مسبق بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء النائب وبرفقة احمد الحاج رشيد العضو السابق في مجلس النواب مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وأكد النائب سوران عمر ان الكتلة تقف مع حلحلة المسائل بين الاطراف الكردية ولا تريد شرخا في الصفوف بين اطياف الشعب والاطراف الكردية مضيفا ان انعقاد جلسة يوم الاربعاء شبه مستحيل وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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