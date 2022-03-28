القبض على اربعة ارهابيين في بغداد

2022/03/28 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اربعة ارهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجدهم ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد”.واضافت ان […]

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