نائب: أصوات نشاز تحاول إبعاد الحشد عن حماية المحافظات الغربية

2022/03/28 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..راى النائب عن الإطار التنسيقي حسين علي مردان ، الاثنين أن هناك أصواتا نشاز تطالب إبعاد الحشد الشعبي عن حماية المحافظات الغربية ، مبينا أن هذه الأصوات تجهل تضحيات الحشد الشعبي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مردان في تصريح ل / المعلومة/ أن هناك شخصيات […]

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