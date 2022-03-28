محذراً من مخاطر الأمر.. خبير يربط بين حضور الكاظمي قمة عمان ومشروع التطبيع

2022/03/28 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المحلل السياسي هاشم الكندي اليوم الإثنين، ان مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القمة الرباعية بالعاصمة الاردنية عمان الهدف منها سحب العراق الى مشروع التطبيع مع اسرائيل.وقال الكندي في تصريح خص به “ايرث نيوز”، ان “الاتفاقيات التي تشارك بها الحكومة الحالية واخرها قمة عمان هي بتوصيات امريكية لسحب العراق الى مشروع […]

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خبير يربط بين حضور الكاظمي قمة عمان ومشروع التطبيع أولاً على ايرث نيوز.

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