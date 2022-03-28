حزب البرزاني يعتزم زيارة النجف للاعتذار من المرجعية العليا

2022/03/28 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

عماد باجلان اليوم الاثنين، الذهاب إلى

النجف على رأس وفد من مواطني إقليم

كردستان لتقديم الاعتذار للمرجعية

الدينية العليا.

وقال باجلان في تغريدة له “ساقوم بحملة

شع

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