مستشار بارزاني عن تدوينة ’نايف كردستاني’: الإساءة للمرجعية مرفوضة جملة وتفصيلاً

2022/03/28 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب

الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، بشأن

تغريدة الأكاديمي "نايف كردستاني"،

"المسيئة" للمرجع الديني الأعلى علي

السيستاني.

وقال حيدر في تدوينة اطلعت عليها وكالة

نون (28 آذ

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