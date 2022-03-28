تماثيل خاركيف تختبئ من القصف الروسي وراء أكياس الرمل

2022/03/28 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة خاركيف الاوكرانية التي تواجه يوميا قصفا روسيا دمّر أو تسبب بأضرار لألف مبنى، بدأ العمل لإقامة حواجز رملية بهدف حماية تماثيلها.

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