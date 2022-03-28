تنظيم حملة شعبية كردية لزيارة النجف الأشرف ولقاء المرجعية

2022/03/28 | 12:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الديمقراطي الكردستاني، نفى صلته أمس بالمدعو (نايف الكردستاني).

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