شاهد بالفيديو.. التحالف العربي ينتقم من الح*وثي بهذه الضربات !

2022/03/28 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wOyrNs_MG30

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