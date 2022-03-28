2022/03/28 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ،اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم ودولة الامارات، وذلك على هامش منتدى الطاقة العالمي في دبي.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم، فقد جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مناقشة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والطرق والمواصلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني والمزروعي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم والامارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني والمزروعي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).