اعادت هيبة الدولة.. المجلس الأعلى الإسلامي يستنكر الإساءة للمرجعية العليا ويدعو لمحاسبة المسيء

2022/03/28 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الاثنين، الإساءة للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، فيما طالب بمحاسبة المسيء.وقال عضو المجلس الأعلى خالد الطائي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “ما يحصل هو حالة تجاوز على المرجعية من قبل عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني وهذا مرفوض رغم ان الحزب الديمقراطي قدم اعتذاره على ما حصل […]

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المجلس الأعلى الإسلامي يستنكر الإساءة للمرجعية العليا ويدعو لمحاسبة المسيء أولاً على ايرث نيوز.

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