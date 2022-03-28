بارزاني يوجه رسالة الى الرأي العام

2022/03/28 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع – ايفان ناصر

وجه رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة الى الرأي العام بشأن احداث الأمس، فيما ادان الأساءة التي حصلت من قبل احد الاشخاص بحق المرجعية الدينية.

يتبع..

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