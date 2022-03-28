مسعود بارزاني: الخاسرون أحرقوا مكتب الديمقراطي الكردستاني للمرة الثانية

2022/03/28 | 12:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة بشأن تغريدة الأكاديمي "نايف كردستاني"، التي اعتبرت "إساءة" للمرجع الديني علي السيستاني، منددًا بعملية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

قال مسعود بارزاني إنّ عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين

وقال بارزاني في رسالة حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، إنه "ندين بشدة الإساءة التي حصلت يوم أمس من قبل أحد الأشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزًا للخطوط الحمراء، مؤكدًا على أنّ "مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف بارزاني أنّ "ثوابت كردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كردستان وأخلاقياته في أي وقت".

وأشار إلى أنّ "شعب كردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك"، مبينًا "وقد تم اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل".

وندد بارزاني بشدة "عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها إلا ان تركتب أعمالًا تخريبية مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى".

من جانبه، علّق مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر، على الجدل الأخير بشأن تغريدة الأكاديمي "نايف كردستاني".

وقال حيدر في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، إنّ "الكمال لله وجل من لا يخطأ، ومقام المراجع محفوظة ومحترمة ولا يتأثر مقام المرجعية بسوء الأدب من أي شخص".

وتابع أنّ "أي سوء أدب تجاههم أمر مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، فالمرجعية الدينية صمام أمان لكل العراقيين في كل زمان".

ولفت حيدر إلى أنّ "للكرد تاريخ مشرف مع المراجع الدينية في النجف وذلك بتحريمهم مقاتلة الكرد".

على خلفية تغريدة نشرها محلل كردي عن المرجعية الدينية، هاجمت مجاميع من الفصائل المسلحة مقرًا للحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ونشر نايف كردستاني تغريدة قال فيها إنّ "المرجعية المحترمة هي مرجعية آل بيت وليست تلك الفارسية والأفغانية"، قبل أن يعود ويعتذر مع حذف التغريدة ثم يعلن تعرض حسابه إلى اختراق.

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اعتقال نايف كردستاني على خلفية تغريدته بشأن المرجعية الدينية.

وقال بيان للوزارة، "بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الأمنية في إقليم كردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية ريبر أحمد بإلقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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