الإطار التنسيقي يبين موقفه من حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد

2022/03/28 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اوضح الإطار التنسيقي ، اليوم الإثنين، موقفه من عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد على خلفية تجاوز احد أعضاء الحزب على على المرجع الاعلى السيد علي السستاني. وقال القيادي في الإطار محمد الزيادي في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي يدين الاعتداء الذي حصل على مقر الحزب الديمقراطي في بغداد كما يدين التطاول الذي حصل من قبل اعضاء الحزب على مقام المرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السيستاني".وطالب الزيادي، عضو الحزب الديمقراطي بتقديم الاعتذار وعدم تكرار الاساءة الى المراجع الدينية التي تمثل رموزًا لملايين العراقيين والمسلمين حول العالم". وأضاف، ان " من يتبع اساليب الحرق والاعتداء بدعوى الدفاع عن المرجعية هم لا يمثلون اتباع السيد السستاني ولا يمكن ان يكون اتباع السيد بهذا العداء".

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