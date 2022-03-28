2022/03/28 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ،اليوم الاثنين، بشدة الأساءة للمرجعية الدينية ، مؤكداً على ان مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كوردستان.

وذكر البارزاني في بيان، “ندين بشدة الأساءة التي حصلت يوم امس من قبل احد الاشخاص بحق المرجعية، ولا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال الإساءة للمقدسات والرموز العليا، ويعدّ تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكداً على إن مثل هذه السلوكيات لا مكان لها في ثقافة ومبادئ شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف، إن ثوابت كوردستان غنية بثقافة التعايش والتسامح الديني، والإساءة للرموز الدينية والمرجعيات لم يكن لها مكان في سلوكيات شعب كوردستان وأخلاقياته في أي وقت.

وتابع بارزاني، إن شعب كوردستان يقدر ويحترم بقوة الرموز الدينية والتاريخ العريق من الصداقة والاحترام بين الخالد ملا مصطفى بارزاني وآية الله الحكيم والشهيد الصدر خير دليل على ذلك.

واشار الى انه تم اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل.

ولفت أننا وفي نفس الوقت نندد بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية من قبل مجموعة من المندسين والخاسرين التي لم يكن في وسعها الا ان تركتب اعمالا تخريبية، مما يدلل على حالة التوتر وعدم الاستقرار والفوضى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود البارزاني: التجاوز على المرجعيات ليس من اخلاق شعب كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود البارزاني: التجاوز على المرجعيات ليس من اخلاق شعب كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).