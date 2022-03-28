اجتماع طارئ يناقش قانون الامن الغذائي “المثير للجدل”

2022/03/28 | 12:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عقدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد قرائته قراءة اولى في الجلسة الماضية وواجه اعتراضات عديدة من نواب وخبراء.

وبحسب الوكالة الرسمية فان “اللجنة المالية التي شكلت مؤخرا، عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وتقدر الاموال المخصصة لهذا القانون بين 12 إلى 35 تريليون دينار عراقي لدعم الامن الغذائي للمواطنين، حيث تتفاوت الارقام بين ما تتحدثعنه غرفة تجارة بغداد وبين نواب.

وقال مدير غرفة تجارة العاصمة فراس الحمداني إن “تخصيصات هذا القانون تصل إلى 12 ترليون وهي تؤمن 35 % من حاجة العراق الغذائية وهي آلية تنظيم لشراء الخزين الستراتيجي الغذائي”.

الا ان النائب عالية نصيف قالت ان الاموال التي حددت للانفاق وفق القانون تبلغ 35تريليون دينار، مشيرة الى ان اسم القانون لايتطابق مع محتواه، إذ لاتوجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً، بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسياً”، فضلا عن كون القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض.

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