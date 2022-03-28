2022/03/28 | 12:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sm52WajEBb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نحن لدينا أجهزة طبية جيدة ومتطورة ووهي موجودة بالمشافي الأهلية وليست الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نحن لدينا أجهزة طبية جيدة ومتطورة ووهي موجودة بالمشافي الأهلية وليست الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).