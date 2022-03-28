خام برينت عند 116 دولارا للبرميل

2022/03/28 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ،اليوم الاثنين، أكثر من 4 دولارات لتصل الى 116.18 دولاراً للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4 دولارات أيضا لتصل إلى 109.90 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام تراجعت آخر الأسبوع الماضي، مع مناقشة الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية تحرير منسق إضافي للنفط من المخزونات للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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