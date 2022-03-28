2022/03/28 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبحت السيدة هدى حميد، أول امرأة تقتحم عالم تدريب فريق رجالي.وقال المنسق الاعلامي لنادي بلادي عبد الزهرة نعيم لـ”ايرث نيوز” إن “المدربة هدى حميد أول، تعتبر أول سيدة في تاريخ الرياضة العراقية بشكل عام والسلة بشكل خاص تقود فريق رجال وهو فريق بلادي لكرة السلة”.وبين ان “على اتحاد كرة السلة الاهتمام […]

ظهرت المقالة لأول مرة في العراق..



سيدة تقتحم عالم تدريب الرجال أولاً على ايرث نيوز.

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