2022/03/28 | 12:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zGxtTGYEoOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر بغداد | متظاهرون يقتحمون مقر البارتي في بغداد ويضرمون النار فيه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر بغداد | متظاهرون يقتحمون مقر البارتي في بغداد ويضرمون النار فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).