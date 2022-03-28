2022/03/28 | 12:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي صباح اليوم الاثنين 28/3/2022 الشيخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشيخ مازن الكربلائي بعد صراع مع المرض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مازن الكربلائي بعد صراع مع المرض
والشيخ مازن عبد العباس من مواليد 1970
باحث اسلامي ومن فضلاء الحوزة العلمية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الشيخ مازن الكربلائي بعد صراع مع المرض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الشيخ مازن الكربلائي بعد صراع مع المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).