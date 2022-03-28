السعودية.. إعدام مواطن ارتكب

2022/03/28 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على ارتكاب "الفاحشة" مع 3 نساء بالقوة وسلبهن وصدم سيارة شخص وسرق هاتفه وأمواله وتعاطي المواد المخدرة، وفق ما نقلته قناة الإخبارية الرسمية عن بيان للداخلية السعودية الإثنين

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