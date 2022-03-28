2022/03/28 | 13:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشمل التعليمات أصحاب المرافق السياحية في بغداد والمحافظات كافة ومكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعليمات شهر رمضان المبارك.) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعليمات شهر رمضان المبارك.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).