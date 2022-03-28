اليوم انطلاق بطولة الكاس لكرة الصالات للسيدات

2022/03/28 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تنطلق اليوم على قاعةِ الكرامة في محافظةِ بابل منافساتُ بطولة كأس العراق لكرةِ الصالاتِ للسيدات.وسيجمعُ لقاء الافتتاح في الساعةِ الثالثة والنصف مساءً فريق الدفاع الجوي بمواجهةِ فريق البلدي لحساب المجموعة الأولى.وبعد ذلك يعقبها لقاء فريق فتاة بابل وفريق شباب الوطن ضمن منافساتِ المجموعة الثانية.وأسفرت القرعةُ عن وقوعِ فرق القوة الجوية […]

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