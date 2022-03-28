توجيه “هام” من الكاظمي بعد إساءة للرموز وحرق لمقار حزبية

2022/03/28 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، القوات الامنية بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد لحماية المواطنين، رافضاً أي تهديد للسلم الأهلي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واطلع المجلس على استعراض شامل […]

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