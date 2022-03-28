الكرملين: لا “تقدم كبيرًا” في المفاوضات الروسية الأوكرانية

2022/03/28 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ،اليوم الاثنين، أن روسيا وأوكرانيا لم تحرزا حتى الآن أي “تقدم كبير” في مفاوضاتهما الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف للصحافة أن “حتى الآن، لا يمكننا ملاحظة أي تقدم كبير”، في وقت من المقرر عقد جولة محادثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني الاثنين في اسطنبول.

ابلمصدر: AFP

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