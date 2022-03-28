تراجع كبير في مبيعات البنك المركزي النقدية: 350 ألف دولار فقط

2022/03/28 | 13:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية تراجعًا جديدًا يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022، مسجلة نحو 137 مليون دولار.

بلغت الحوالات الخارجية أكثر من 136 مليون دولار وبنسبة 99.7% من مجموع المبيعات

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، انخفاضًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 136 مليونًا و596 ألف دولار، بانخفاض قدره 27% تقريبًا أو ما يعادل 50 مليون دولار تقريبًا عن مبيعات يوم الأحد الماضي.

وسجلت الحوالات الخارجية تراجعًا إلى أكثر من 136 مليون دولار، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها 99.7% من مجموع المبيعات.

وسجل البنك المركزي انخفاضًا هائلًا في مبيعاته من العملة بشكل نقدي، إلى 350 ألف دولار فقط، وبنسبة 0.3% من مجمل المبيعات.

وقام 23 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل مصرفين فقط لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة شركة توسط واحدة وبلا شركات صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

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