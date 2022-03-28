مصدر لـ “إيرث نيوز” يتحدث عن ضغوط سنية – كردية على الصدر لغرض الاتفاق مع الإطار

2022/03/28 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن قيام تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بالضغط على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من أجل الوصول لاتفاق مع الإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة.وقال المصدر، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أدركا جيداً صعوبة المضي بانتخاب رئيس الجمهورية مع وجود […]

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