هؤلاء الناس يعرضون شقق

2022/03/28 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يشق اللاجئون الأوكرانيون طريقهم عبر أوروبا، يتخلى الناس عن ممتلكاتهم التي يعرضونها للإيجار على "Airbnb" وحتى غرف الفنادق لمن يبحثون عن مأوى.

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