2022/03/28 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين، عن ضبط مركز تجميل وهمي يحتوي على اجهزة طبية غير مرخصة في شارع الجزائر.وذكرت الدائرة في بيان، ورد وكالة ايرث نيوز، أن “فريق مختص من قسم التفتيش والشكاوى بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الديوانية تمكن من ضبط مركز تجميل وهمي في مركز المحافظة […]

ظهرت المقالة ضبط مركز تجميل “وهمي” في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مركز تجميل “وهمي” في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مركز تجميل “وهمي” في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).